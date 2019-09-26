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Terör örgütü PKK’nın istihbaratçısı 57 günlük takiple vuruldu

Erbil Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edilmesinde rol oynayan terörist Mehmet Bayden, 57 gün süren nefes kesen takibin ardından öldürüldü.

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Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin 18 Temmuz'da şehit edilmesinden sonra harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) bölgede yaptığı teknik takipte PKK'nın gizli istihbarat yapılanmasında yer alan Doğan Nurhak kod adlı Erdoğan Ünal ile Zinar Şiyar Adıyaman kod adlı Mehmet Bayden'in izine rastladı. 20 Temmuz'dan itibaren bu iki teröristin peşine düşen güvenlik güçleri, 24 Temmuz'da yaptığı operasyonda Erdoğan Ünal'ı Kandil bölgesinde etkisiz hale getirdi. Daha sonra Mehmet Bayden'in peşine düşen ekipler, 7 gün 24 saat süren takiple terörist Bayden'in iki korumasıyla birlikte Gara kampı bölgesinde olduğunu tespit etti. İnsansız Hava Aracı'ndan alınan görüntüler ile teknik takipteki veriler birleştirildi ve Mehmet Bayden'in yeri tespit edildi.
 
57 GÜN SÜREN TAKİP
16 Eylül'de 8. Ana Jet Üssünden havalanan Pars ve Atmaca filosuna bağlı iki savaş uçağı Mehmet Bayden ve yanında koruması olduğu değerlendiren 2 teröristi bulundukları noktada etkisiz hale getirdi. 57 gün süren amansız takip ile etkisiz hale getirilen Adıyaman Gerger nüfusuna kayıtlı ve 1990 yılında örgüte katılan Mehmet Bayden hakkında 4 ayrı mahkeme tarafından yakalama ve tutuklama kararı bulunuyordu. Terörist Bayden, 5 temmuzdaki operasyonda etkisiz hale getirilen KCK Genel Başkanlık Konseyi üyesi Garip Diyar Muhammed isimli teröristin Kandil 'de öldürülmesinden sonra örgütün yayın organlarında 'hesabını soracağız' diye tehdit etmişti.
 
(Sabah)

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