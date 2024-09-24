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Terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman'da, terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

IHA24 Eylül 2024 Salı 18:06 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın kamplarına kuryelik yapan şahıs tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmalar çerçevesinde PKK giderek kuryelik yaptığı tespit edilen E.K. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi.

Şahıs, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan E.K., sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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