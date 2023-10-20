İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0258
  • EURO
    29,6757
  • ALTIN
    1782.05
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'nın ''Mahmur Kampı'' açıklamasının perde arkası ortaya çıktı
Güncel

Terör örgütü PKK'nın ''Mahmur Kampı'' açıklamasının perde arkası ortaya çıktı

Terör örgütü PKK, karargah ve terörist kaynağı olarak kullandığı Mahmur Kampı'ndan çekildiğini açıkladı. Ancak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, hain örgüt muhtemel SİHA operasyonlarından kurtulmak için bu yalanı ortaya attı.

Yeni Şafak20 Ekim 2023 Cuma 08:28 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın ''Mahmur Kampı'' açıklamasının perde arkası ortaya çıktı
ABONE OL

Terör örgütü PKK, karargah ve terörist kaynağı olarak kullandığı Mahmur Kampı'ndan çekildiğini duyurdu. Ancak güvenlik kaynakları, örgütün muhtemel SİHA operasyonlarından kurtulmak için bu yalanı ortaya attığını belirtti. Örgütün, "operasyonlarda sivillerin hedef alınacağı" yönünde propaganda için böyle bir açıklama yaptığı ifade edildi.

Terör örgütü PKK'nın "Mahmur Kampı'ndan çekildik" açıklaması yalan çıktı. DEAŞ'la mücadele bahanesiyle Mahmur Kampı'nı kullanan PKK, "Şu an itibarıyla Mahmur Mülteci Kampı'nda hiçbir gücümüz kalmamıştır" açıklaması yaptı. Ancak güvenlik kaynakları, örgütün bu açıklamasının doğru olmadığını ve teröristlerin kampta eğitim almaya devam ettiğini belirtti.

TERÖRİST DEĞİL MASUM DİYECEKLER!

Yeni Şafak'ın haberine göre, Örgütün, SİHA'ların kullanıldığı operasyonlar nedeniyle önlem amaçlı bu açıklamayı yaptığını ifade eden güvenlik kaynakları, "Kampa yönelik olası bir operasyonda da 'Türkiye'nin masum insanları vuracağı' yalanını ortaya atacaklar" ifadelerini kullandı. Güvenlik kaynakları, "PKK yöneticilerinin kuluçka yuvası" olan kampta, Sincar'da olduğu gibi eğitip donattıkları "genç teröristlere" bırakıldığını belirtti.

MİT KAMPA OPERASYON YAPMIŞTI

PKK için hayati öneme sahip kampa MİT bir operasyon düzenlemiş ve Şahan/Cihan kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu Tekoşin Kamışlı/Civan kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirmişti. Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlenmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.