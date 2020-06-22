İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8477
  • EURO
    7,6656
  • ALTIN
    383.434
  • BIST100
    113612
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'nın mali kaynağına büyük darbe
Güncel

Terör örgütü PKK'nın mali kaynağına büyük darbe

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ekili 7 milyon 571 bin 62 kök Hint keneviri ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

22 Haziran 2020 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 09:35
ABONE OL

Araba şarampole devrildi, 7 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.