Terör örgütü PKK’nın planladığı saldırılar engellendi

Mardin Dargeçit'te 4 Ekim günü zırhlı aracın geçişi sırasında yaşanan ve 8 askerin şehit düştüğü patlamanın ardından bombalı tuzaklara karşı tedbirler alındı. Çeşitli bölgelerde çok miktarda patlayıcı malzeme yakalandı. İstihbarat birimlerince geçtiğimiz günlerde çeşitli illerde 371 kg amonyum nitrat, Mardin’de 250 kg PETN, Malatya’da 28 kg C-4 tipi patlayıcı, hücre evlerine yapılan baskınlarda ise canlı bomba yelekleri ve fünyeler ele geçirildi.

ASKER-POLİS OMUZ OMUZA

Güvenlik güçleri hain tuzaklara karşı teyakkuza geçti. Yakalanan yüzlerce kilo patlayıcı ile PKK'nın büyük şehirlerde planladığı saldırılar engellendi. Sıkışan ve çıkış yolu arayan terör örgütü PKK'nın bireysel eylemler ve hain tuzaklarına karşı asker, polis ve jandarma ortak devriyeleri sıklaştırdı. Örgütün kalleş pusulara yönelmesinin ardından, özellikle yollar ve geçiş noktaları boş bırakılmıyor.

(Yeni Şafak)