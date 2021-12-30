İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ocak 2022 Cumartesi / 28 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2563
  • EURO
    15,1316
  • ALTIN
    779.667
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişi yakalandı
Güncel

Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan kişi yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

AA30 Aralık 2021 Perşembe 19:25 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 01:53
ABONE OL

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçuna yönelik çalışma yapan Gaziantep Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Nizip KOM Grup Amirliği ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, H.G. adlı bir şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen 2 flama ve bez parçaları, 2 pompalı tüfek ve 13 kartuş, 60 tabanca mermisi, AK-47 mermisi, 46 sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli H.G. gözaltına alındı.

Şüpheliye "PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandasını yapmak ve devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.