Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendirdi.

Türkiye'nin, uzun yıllardır terör dolayısıyla acılar çektiğini ifade eden Açıkkapı, Türk milletinin hiçbir dönemde diz çökmediğini vurguladı.

AK Parti'li Açıkkapı, terörle mücadelede tarihi bir eşikten geçildiğine işaret ederek, "Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısıyla terörle mücadelede yeni bir sayfaya geçmiş bulunuyoruz. Bu, sadece güvenlik politikaları açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği açısından da büyük bir dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin, küresel ve bölgesel aktör olarak yol yürümeye devam edeceğini dile getiren Açıkkapı, süreci provoke etmeye çalışanlara da fırsat verilememesi gerektiğini belirtti. Ejder Açıkkapı, "Terörsüz, güçlü, tam bağımsız Türkiye artık hayal değil, gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.