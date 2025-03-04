İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4499
  • EURO
    38,4402
  • ALTIN
    3427.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi: Terörsüz Türkiye artık hayal değil, gerçek
Güncel

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi: Terörsüz Türkiye artık hayal değil, gerçek

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 'Terörsüz, güçlü, tam bağımsız Türkiye artık hayal değil, gerçektir.' dedi.

AA4 Mart 2025 Salı 15:50 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'nın silah bırakmasına yönelik çağrıyı değerlendirdi: Terörsüz Türkiye artık hayal değil, gerçek
ABONE OL

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya yönelik silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını değerlendirdi.

Türkiye'nin, uzun yıllardır terör dolayısıyla acılar çektiğini ifade eden Açıkkapı, Türk milletinin hiçbir dönemde diz çökmediğini vurguladı.

AK Parti'li Açıkkapı, terörle mücadelede tarihi bir eşikten geçildiğine işaret ederek, "Terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısıyla terörle mücadelede yeni bir sayfaya geçmiş bulunuyoruz. Bu, sadece güvenlik politikaları açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin geleceği açısından da büyük bir dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin, küresel ve bölgesel aktör olarak yol yürümeye devam edeceğini dile getiren Açıkkapı, süreci provoke etmeye çalışanlara da fırsat verilememesi gerektiğini belirtti. Ejder Açıkkapı, "Terörsüz, güçlü, tam bağımsız Türkiye artık hayal değil, gerçektir." değerlendirmesinde bulundu.

  • AK Parti Elazığ
  • Ejder Açıkkapı
  • Terörsüz güçlü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.