06 Nisan 2020 Pazartesi 08:32 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 08:32

Terör örgütü PKK, son yıllarda yerli ve milli SİHA ve İHA'lar ile desteklenen TSK'nın operasyonlarıyla darbe üstüne darbe yiyerek neredeyse bitme noktasına geldi. Son 3 yılda 242'si üst düzey, 16 binin üzerinde terörist etkisiz hale getirilirken imha edilen depolarla lojistik ağı çöken PKK'ya katılımlar sıfırlanma düzeyine düşmesi büyük çöküş başlattı.

ÖLÜM KORKUSU SARDI

MİT ve TSK'nın PKK'nın yuvası Kandil ve ikinci Kandil olarak gördüğü Sincar bölgesinde örgütün yönetim kadrosunda olanlara yönelik nokta operasyonları sonrası PKK'nın lider kadrosunda yer alan Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok'u ölüm korkusu sardı. Karayılan, Bayık ve Kalkan 'ın da aralarında olduğu örgüt elebaşlarının yakalanma ve öldürülme korkusuyla kendilerini kamplar ve sığınaklarda bile güvende hissetmeyip uzun süre aynı noktada kalmayıp Irak, Suriye ve İran üçgeninde sürekli yer değiştirip doğal dağ mağaralarında gizlendiğini bildirdi. İstihbarat birimlerinin son raporlarına yansıyan bilgiye göre PKK'nın elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın da aralarında olduğu sözde lider kadrosu, TSK ve MİT'in sıkı takibinden kaçabilmek için telsiz dahil iletişim kanallarını kullanmadıkları gibi en yakın adamları dışında diğer örgüt üyeleriyle de temas kurmadıkları belirlendi. İstihbarat birimlerinin hazırladığı rapora göre, inlerinden çıkamayacak noktaya gelen terör örgütü elebaşları telsiz kullanımını bırakıp kuryeler aracılığıyla iletişim kurmaya başladılar.

BİRER BİRER ÖLÜYORLAR

RAPORDA yer alan bilgiye göre örgüt elebaşlarının nokta operasyonla yakalanıp öldürülme korkusu 15 Ağustos 2018'de TSK ve MİT'in Sincar'da düzenlediği operasyonda PKK'nın Sincar sorumlusu Mam Zeki (K) İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

İşte o günden sonra birer birer etkisiz hale getirilen üst düzey örgüt elemanları:

21 Mart 2018: PKK'nın sözde Hakurk eyalet sorumlusu "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı.

19 Ağustos 2019: Kırmızı kategoride aranan sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi "Pelşin Tolhildan" kod adlı Gülüzar Tural ile Örgütün Kadın yapılanması YJA Star'ın karar organı yürütme konseyi başkanı Dr. Jiyan Garzan (K) adlı Saliha Kaytar.

6 Eylül 2019: PKK/ KCK'nın sözde istihbarat yapılanması sorumlularından "Zinar Şiyar Adıyaman" kod adlı Mehmet Bayden.

19 Kasım 2019: Üst düzey kadın örgüt mensubu "Medya Agit" kod adlı Beraat Afşin.

3 Ocak 2020: YPG/ PKK sözde istihbarat sorumlusu ve Öcalan'ın Kuzeni olan "Koçer" kod adlı Metin Arslan.

8 Ocak 2020: PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat.

25 Şubat 2020: PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan "Sabri Tori" kod adlı Yahya Duman.

20 Mart 2020: PKK'nın sözde kadın yapılanmasının üst düzey sorumlularından olan 'Ayten Amed' kod adlı Halide Tarı.

30 Mart 2020: KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyinin üyesi "Hacer Guyi/ Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen.

(Sabah)