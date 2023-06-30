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Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.' ifadelerine yer verdi.

30 Haziran 2023 Cuma 16:36 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah bulduğu belirtildi.

MSB, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,

"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu." ifadelerine yer verdi.

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