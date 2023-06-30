Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda silah ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah bulduğu belirtildi.MSB, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda,
"Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu." ifadelerine yer verdi.
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2023
Ele geçirilen malzemeler;
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