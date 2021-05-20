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Güncel

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Turuncu kategoriye bir çizik daha

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin turuncu kategoride aranan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğunun belirlendiğini bildirdi.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 18:34 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 18:34
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren-13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021-32 Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin kimlik tespit çalışması tamamlandı.

Söz konusu teröristin örgütün sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride aranan "Şervan Eğit Muş" kod adlı Hatip Kılıç olduğu belirlendi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında dün düzenlenen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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