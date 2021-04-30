Terör örgütü PKK'ya ait 90 kilo patlayıcı ele geçirildi

DHA 30 Nisan 2021 Cuma 18:05 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 18:05

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Keçili köyü kırsalında PKK'lı teröristler tarafından araziye yaşam malzemesi ve patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha edilmesi amacıyla 'Eren-11 Şehit J. Asb. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-34' operasyonu düzenledi. Keçili Köyü kırsalında yapılan aramalarda 90 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş kablo komutalı el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi. Patlayıcı, yapılan incelemelerin ardından yerinde imha edildi.