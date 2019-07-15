Terör örgütü PKK'ya ait erzak deposu imha edildi
Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi.
Pençe-2 Harekâtında, sağ olarak ele geçirilen PKK’lı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda; teröristlerin erzak deposu olarak kullandığı 3 odalı yeraltı mağarasındaki gıda malzemeleri komandolar tarafından imha edildi.
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