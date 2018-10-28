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Terör örgütü PKK'ya ait tanksavar silahı, anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı bulundu

Türk Silahlı Kuvvetlerince sürdürülen terör operasyonlarında, tanksavar silahı, anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde komandolarca icra edilen operasyonlarda, teröristler tarafından mağaraya saklanmış kullanıma hazır 2 AT-4 tanksavar silahı, 5 RPG-7 anti-tank roketi ve muhtelif hafif silah mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca, Yüksekova Dağlıca bölgesinde devam eden operasyonlarda da hudut birliklerince, teröristlerce bölgeye saklanmış, atılmaya hazır 20 havan mühimmatı bulundu.

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