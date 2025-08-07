Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri imha edildi

Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK'ya ait ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Jandarma Er Kadir Can Operasyonu kapsamında, Ekinözü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen çukur içerisinde taşlar ile gizlenmiş çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğerleri imha edildi.