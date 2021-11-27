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Güncel

Terör örgütü PKK'ya operasyon: 6 kişi gözaltına alındı

Manisa'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 00:47 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 00:47
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında merkez, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütünün propagandasını yapma ile suçu ve suçluyu övme suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 7 şüpheliden 6'sı yakalandı.

Yapılan aramalarda dijital materyaller ve örgütsel içerikli dokümanlar, terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ve malzemeler ile 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 2 şarjör ve 19 fişek ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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