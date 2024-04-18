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Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır bir darbe daha vurulacak! ''Efsane Tugay'' harekat bölgesinde

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki varlığına son vermeyi hedefleyen büyük harekat için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Kuzey Irak'ta yapılması beklenen büyük harekat öncesi, komando timleri Irak'ta kontrol altına alınan bölgelere yerleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, 'Efsane Tugay' olarak anılan Bolu Komando Tugayı da bölgeye konuşlandı.

Yeni Şafak18 Nisan 2024 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya sınır ötesinde ağır bir darbe daha vurulacak! ''Efsane Tugay'' harekat bölgesinde
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TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK varlığını sona erdirmek için başlatacağı harekat için hazırlıklar sürerken, komando timleri kontrol altına alınan bölgelere yerleşmeye başladı. Bölgeye inen öncü birlikler arasında Bolu ile birlikte Kayseri Komando Tugayı da yer alıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, "Efsane Tugay" olarak anılan Bolu Komando Tugayı da bölgeye konuşlandı. Kontrol altına alınan bölgelere atılmaya başlayan komando timleri ilk olarak öncü olarak gittikleri öğrenildi. Harekat öncesinde komandoların bölgeye ulaştırılmaya başlamasıyla birlikte yakın zamanda ilerlemeye başlayacaklar. Bolu Komando Tugayı'yla birlikte bazı komando timleri de bölgeye ulaşırken, bir başka efsane tim olarak bilinen Kayseri Komando Tugayı'nın da harekata katılacağı öğrenildi.

İZİNLİ BİRLİKLER DE KATILACAK

Öte yandan daha önce Suriye'de bulunan bazı komando birliklerinin de harekata katılacağı bilgisi verilmişti. Bayram izninde olan birliklerin izin dönüşünde Irak harekatına katılımlarının başlayacağı öğrenildi.

ORTAK OPERASYON OLABİLİR

İlkbaharın gelmesiyle Irak coğrafyasında farklı bir strateji uygulanacak. Türkiye'nin Irak'la yaptığı istişarelerde, Irak tarafı da terör örgütü PKK'dan rahatsızlığını dile getirdi. Bu kapsamda Irak Hükümeti ve Peşmerge ile ortak operasyon seçeneği değerlendiriliyor. Özellikle Sincar'da olası bir temizlik söz konusu iken üs bölgeleriyle tampon ve güvenli bölgeler oluşturulacak. Böylelikle Türkiye, Irak'ın kuzeyinden terör örgütünün varlığını temizleyecek ve güney hattına yönelik yeni çalışmalar başlatacak.

YAPACAK İŞLERİMİZ VAR!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Güler, "30 kilometre güvenli hat zaten oluşturulmuş durumda. Ancak orada yapmamız gereken bazı işler daha var, onları çalışıyoruz. Irak'ta 30 kilometre güvenli hat, bunun düzenlemesi yapılmış durumda" dedi. Bir gazetecinin, yapılması gereken şeyleri detaylandırmasını istemesi üzerine Güler, "'Kandil var, Gara var' diyoruz, uğraşmayalım mı onlarla?" yanıtını verdi.

İLK DEFA KABUL ETTİLER

Terörle mücadele kapsamında faaliyetlerin devam ettiğini belirten Güler, "Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler" diye konuştu. Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında Erbil'in de ziyaret edilip edilmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Bakan Güler, kendisinin Irak ziyaretini bildiğini söyledi.

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