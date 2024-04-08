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Terör örgütü PKK'ya yeni harekat yolda! Çarpıcı ''Bağdat'' vurgusu

Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK hedeflerine yönelik muhtemel harekata ilişkin konuşan SETA Dış Politika Uzmanı Can Acun, mevsim koşullarının olgunlaşmaya başlamasıyla Irak'ta mevcut harekâtları tamamlayıcı nitelikte yeni harekâtların düzenleneceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Acun, 'Son dönemde Bağdat ile yürütülen müzakereler Türkiye'nin daha kapsamlı harekâtlar düzenlemesinin önünü açmış durumda.' diye konuştu.

8 Nisan 2024 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya yeni harekat yolda! Çarpıcı ''Bağdat'' vurgusu
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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik başlaması beklenen harekata ilişkin açıklama yapan Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Uzmanı Can Acun dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"YENİ HAREKATLAR YOLDA"

Sınır ötesi askeri harekatlarla da örgütün baskı altına alınmaya devam edildiğini kaydeden Acun, mevsim koşullarının olgunlaşmaya başlamasıyla Irak'ta mevcut harekâtları tamamlayıcı nitelikte yeni harekâtların düzenleneceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Sabah'ın haberine göre, Acun, "Son dönemde Bağdat ile yürütülen müzakereler Türkiye'nin daha kapsamlı harekâtlar düzenlemesinin önünü açmış durumda. Türkiye ve Irak'ın siyasi, askeri ve ekonomik çıkarları birbirine yaklaştırılırken, İran'ın burada tavrı önemli olacak. Menfi bir yaklaşımla Bağdat'ı olumsuz yönde etkilemez ise iki ülkenin terörle mücadele de ortaklaşması mümkün" dedi.

ÖRGÜTÜN LOJİSTİK MERKEZİ

DEM Parti ile PKK arasındaki bağ hakkında da konuşan Can Acun, PKK'nın belediyeleri lojistik olarak kullandığına dikkat çekti.

Acun, "PKK belediyeleri lojistik olarak kullanıyor. Belediyelere bağlı kültür merkezleri gibi kurumlarda ise gençleri örgüte dahil etmek için çalışmalar yürütülüyor. Bu organizasyonun yakından takip edilmesi gerekiyor. Yasal olarak da bunun önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması gerekiyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ HAREKAT MESAJI: TERÖR ÖRGÜTÜNE ÖLÜMCÜL DARBEYİ İNDİRECEĞİZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaptığı konuşmada terörle mücadele konusunda çok net mesajlar vermişti.

Başkan Erdoğan, "Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Güney sınırlarımızın ötesinde bir "teröristan" kurulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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