PKK'ya darbe üstüne darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi Kıran Operasyonu kapsamında Şemdinli kırsalında, 5 terörist daha etkisiz hale getirilirken, bölgede öldürülen terörist sayısı 8' yükseldi. Öte yandan Siirt ve Tunceli'de de 3 terörist etkisiz hale getirildi.