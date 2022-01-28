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Sincar'da PKK'ya ağır darbe! Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi

MİT'in nokta operasyonuyla PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sincar'da etkisiz hale getirildi.

AA28 Ocak 2022 Cuma 10:52 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 11:18
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Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlediği nokta operasyonla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu "Azad" kod adlı Sileman Şemo Yusuf etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK/KCK kontrolündeki Sincar'ın Bab Şilo bölgesinde, terörist Sileman Şemo Yusuf'un bulunduğu araca operasyon düzenledi.

Nokta atışı ile vurulan araçtaki terörist etkisiz hale getirildi.

YBŞ'nin sözde genel sorumlusu PKK mensubu "Seyit" kod adlı Hasan Said Hasan da MİT'in Ağustos 2021'deki nokta operasyonu ile Sincar'da etkisiz hale getirilmişti.

  • Sincar
  • MİT operasyonu
  • terör örgütü PKK/YBŞ

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