Terör örgütü PKK'yı korku dağları sardı! ''Kaybediyorlar ve çok gerginler''

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye düzenlediği başarılı operasyonlar ile örgütü çökertme noktasına getirdi. Son olarak bugün, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Dışişleri Bakanlığından da, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmayan bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"BİRİLERİ BİR OYUN KURUYOR, O OYUNUN BAŞLANGICI"

Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede, PKK'nın Duhok saldırısı ve ardından başlatılan kirli propaganda ile Türkiye'nin Irak ve üslerden çıkarılmasının hedeflendiğini ifade ederek, "PKK/YPG'ye taziye mesajı da aynı şekilde bir oyunun başlangıcı. Birileri bir oyun kuruyor. O oyunun başlangıcı" sözlerini kullandı.

ABD'DEN PKK/YPG'YE 'ARKANDAYIZ' MESAJI

İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin taziye mesajı yayınlayarak, PKK/YPG'ye bir anlamda 'Biz sizin arkanızdayız' mesajı verdiğini ve Türkiye'nin de bunu bilmesi istediğini kaydetti. Hakkı Pekin, "Türkiye'ye mesaj veriliyor. 'Buralara operasyon yapamazsın. Burada bizim ekiplerimiz var' deniyor. ABD açık açık Türkiye karşıtlığını ilan etti. Taziye mesajı ile üst düzey ziyaretler de var. Bütün bunlar Türkiye karşıtı faaliyetler" ifadelerini kullandı.

"PKK ZOR DURUMDA"

İsmail Hakkı Pekin, Duhok'ta yapılmaya çalışılan ve yaratılmaya çalışılan Türkiye karşıtı durum ile, Türkiye'nin o bölgelerden çıkarılmasının amaçlandığını söyledi. İsmail Hakkı Pekin, "PKK, bölgede çok zor durumda. Aynı zamanda, TR'nin Irak ile ilişkilerinin bozulması isteniyor. Hem Bölgesel Kürt Yönetimi ile hem de Merkezi Irak hükümeti ile ilişkilerin bozulması isteniyor." diye konuştu.

Hakkı Pekin, Türkiye'nin Irak ile zaman zaman ortak faaliyetler için görüşmeler yaptığını hatırlatarak, Şengal bölgesine dikkat çekti. İran, Haşdi-Şabi ve PKK'nın bölgede olduğunu kaydeden İsmail Hakkı Pekin, "Ortak faaliyetler konusundan çok rahatsızlar" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DENKLEMDEN ÇIKMASI İSTENİYOR"

Irak'taki Türkmen bölgelerinde de birçok grubun gözü olduğunu söyleyen İsmail Hakkı Pekin, "O bölgeyi kontrol etme konusunda Türkiye'nin denklemden çıkması isteniyor. Bütün bunlara baktığımızda... Bu durumun Türkiye'nin işine yaramadığı çok açık net. Türkiye'nin rakiplerinin işine yarıyor. ABD ve İran'ın işine yarıyor" sözlerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in bölgede yerel halk ile kurduğu güveni kırmaya yönelik 'Duhok saldırısının' kullanıldığını ifade eden İsmail Hakkı Pekin, enerji jeopolitiğine de dikkat çekti. Pekin, "Son krizden sonra bir gaz arayışı var. İran, Süleymaniye'den çıkan gazı, Akdeniz'e çıkarmak istiyor. Bir taraftan da Türkiye bu gazı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya göndermek istiyor." dedi.

"BİRİLERİ BUNU KULLANMAK İSTİYOR"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Duhok'taki PKK saldırısı ve kirli algı operasyonlarıyla ilgili, "Türk askeri sivilleri vurmaz. Orada, koca bir gürültü koparttılar. Birileri bunu kullanmak ve provoke etmek istiyor. Türkiye'nin, Irak'ta ve Suriye'de ortaya koyduğu etkiyi durdurmaya, geri çekilmeye yönelik bir niyet taşıyor" dedi.

"KAYBEDİYORLAR VE ÇOK GERGİNLER"

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarına dikkat çeken Abdullah Ağar, "Özellikle Zap; PKK'nın Irak'ta bitmesi ile ilgili son derece önemli bir adım. Bunu Murat Karayılan ve Cemil Bayık söylüyor. 82 yılından beridir oradalar. Her tarafı, Türkiye'nin yapacağı harekata yönelik hazırladılar. Şimdi başarılı operasyonlar ile orayı kaybediyorlar ve çok gerginler. ZAP'taki mücadeleyi kendi güçleri ile durduramayınca, manipülasyona başlıyorlar. Bu tür olayları kullanacaklar" dedi.

"IRAK HALKI TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVER"

Türkiye'nin, Suriye'ye yönelik olası harekatının engellenmesinin de hedeflendiğini ifade eden Abdullah Ağar, "Irak'ta, Irak halkı hepsi Türkiye'yi çok sever. Türkiye'de mezhebi ve etnik fitnenin olmadığını bilirler. Bu sevgiyi yok etmek için de kullandılar. PKK'ya alan açıcı bir hamleye dönüştü. İşin içerisinde bir kalleşliğin olduğu ortaya çıktı. Olay manipüle edildi, Türkiye'nin aleyhine kullanıldı ve kullanılmaya çalışılıyor." sözlerini kullandı.