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Terör örgütü PKK/YPG hainliğe doymuyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin hainlikte sınır tanımadığını bir kez daha kanıtlandı.

İHA24.12.2019  09:02 - Güncelleme: 24.12.2019  09:14
Mardin/Kızıltepe’ye teslim olan terörist H.A.’nın ifadesinde PKK/YPG terör örgütünün işgal ettiği Suriye’nin Haseke kentindeki Hol kampında esir tutulan, yaş aralığı 12-14, sayıları yüzden fazla olan yabancı uyruklu kimsesiz çocukların eline zorla silah vererek eğittiği, eğitimi tamamlayan çocukların Roj kampına Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusuna karşı kullanılmak üzere götürüldüklerini belirttiği öğrenildi.
 
Güvenlik kaynaklarınca bu durumun PKK/YPG terör örgütünün ağır kayıplar yaşadığının, etkisiz hale getirilen ve kaçarak teslim olan örgüt mensuplarının yerine eleman temin etmekte zorluk çektiğinin, dağılma noktasına gelen örgütün son çırpınışlarının bir göstergesi olduğu ifade edildi. 

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