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Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! MSB'den çok önemli duyuru

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermileri Türkiye'de yerleşim alanlarına isabet etti. Milli Savunma Bakanlığından, saldırılarda sivillerin yaralandığı bildirildi.

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Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden atılan havan ve roketatar mermilerinin Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
 
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.
 
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, YPG/PKK'lı teröristlerce işgal edilen bölgelerden, harekatın başladığı saatlerden bu yana atılan havan ve roketatar mermileri Şanlıurfa'nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçeleri ile Mardin'in Nusaybin ilçesindeki bazı noktalara isabet etti.
 
MSB'DEN ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/PYD-YPG'li teröristlerin ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine yaptığı havan/roket saldırılarında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı." ifadelerine yer verildi.
 
Roket ve havan mermilerinin isabet ettiği yerleşim yerlerinden Nusaybin'de 5, Akçakale'de 3, Ceylanpınar'da 6, Birecik'te de 2 olmak üzere yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı.
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın saldırısında çocuklar yaralandı
YPG/PKK işgalindeki Rasulayn'dan ateşlenen uçaksavar mermileri, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 3 eve isabet etti.
 
Saldırı sırasında evlerinde oynarken yaralanan 13 ve 15 yaşlarındaki iki kardeş, Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, ilçeye yönelik düzenlenen terör saldırılarında 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
 
Bölgede tedbir alan güvenlik güçleri, olay yerinde inceleme yaptı. Saldırının ardından terör unsurlarının bulunduğu bölgelere obüs atışı sesleri duyuldu.
 
Birecik'e havan mermisi düştü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne atılan havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.
 
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Akçakale ilçesine de 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda 3 kişi yaralandı, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.
 
Nusaybin'de 5 kişi yaralandı
Harekatın başladığı saatlerden bu yana Nusaybin'e 130 roket atışı yapıldığı belirlendi. Atılan roketatar mermilerinin çoğu boş arazilere düşerken, bazıları da evlere isabet etti. Roketlerin isabet ettiği bazı evlerde hasar meydana geldi.
 
Saldırılarda hafif yaralanan 5 kişi, kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
 
4 ilçede eğitime ara verildi
Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullar iki gün tatil edildi.
 
Bu kapsamda Akçakale, Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda, Birecik'te ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda perşembe ve cuma günü eğitime ara verildi.
 
Mardin'de ise Nusaybin ilçesindeki tüm okullarda, Kızıltepe ilçesinde de sınıra yakın Şenyurt ve Akdoğan mahallelerinde bulunan okullarda eğitime iki gün ara verildiği açıklandı.
 
Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 kişi hayatını kaybetmişti
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'e düzenlenen ve terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzey batısındaki varlığını sona erdiren Zeytin Dalı Harekatında, işgalleri altındaki bölgeden Hatay ve Kilis'teki sivilleri hedef alan teröristler, ateşledikleri roket ve havanlarla 7 kişinin ölümüne, 113 kişinin yaralanmasına neden olmuş, teröristler harekat süresince Hatay'a 60, Kilis'e ise 34 roket ve havan topu ile saldırıda bulunmuştu.

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