6 Kasım 2025 Perşembe
  Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığına 6 yıl hapis
Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığına 6 yıl hapis

Adana'da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

6 Kasım 2025 Perşembe 18:02
Terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan sanığına 6 yıl hapis
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.S. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında sanığın, terör suçlarından adli işlem yapılan kişilerle irtibat kurduğunun belirlendiğini ve dijital materyalindeki incelemede PKK/YPG içindeki faaliyetlerine ilişkin silahlı fotoğraflarının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanık F.S'nin örgüte ait hücre evlerinde kaldığını, örgüte eleman kazandırmaya çalıştığını bildirerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık F.S, "PKK/YPG terör örgütüyle bir bağım yoktur. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Popüler Haberler
