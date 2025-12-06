Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeydoğusunda işgal ettiği bölgelerde, terör tehditlerini bahane ederek 61 yıllık Baas rejimini deviren operasyonun yıl dönümü olan 7-8 Aralık'ta kutlama etkinliği yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.



Terör örgütü PKK/YPG, ayrıca işgal ettiği çoğunluğu Arap olan bölgelerde, her türlü toplu etkinlik ve sosyal faaliyetlerin, havai fişek gibi patlayıcı nitelikli oyun ve eğlence araçlarının kullanımının da yasaklandığını belirtti.

Suriye'de başkent Şam başta olmak üzere Dera, Lazkiye, Hama, Humus, İdlib ve Halep bölgelerinde binlerce kişi Esed rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü kutluyor.