Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde üç günlük "seferberlik" ilan eden terör örgütü YPG/PKK, günde ortalama 20 genci zorla silah altına alıyor.

İşgalindeki bölgelerde üç gün boyunca "seferberlik" ilan ettiğini duyuran YPG/PKK, zorla silah altına alma uygulamasına da hız verdi.

Uygulamaya iki hafta önce başlayan örgüt, Tel Abyad'ın yanı sıra Rakka, Ras'ül Ayn ve Münbiç ilçeleriyle çevrelerinde ilk gün 130 genci zorla silah altına aldı.

Örgüt, şimdilerde ise günde ortalama 20 kişiyi alıkoyuyor.

"BİZİ TÜRKİYE İLE SAVAŞTIRMAK İSTİYORLAR"

Alıkoyma işlemi, daha önce yalnızca kontrol noktalarında yapılırken, YPG/PKK'lı teröristler halihazırda evleri basıyor.

Münbiç kırsalında, isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, AA muhabirine, "Kuba köyünde evime gelmişler. Teslim olmamam halinde babamı almakla tehdit etmişler." dedi.

Türkiye'nin topraklarını teröristlerden kurtarmasını istediklerini ifade eden genç, "Ancak bizi Türkiye ile savaştırmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

YPG/PKK, alıkoyduğu gençleri, Rakka'nın kuzeyinde oluşturduğu eğitim kamplarına götürüyor.

YPG/PKK SİVİL YERLEŞİMLERİ KALKAN YAPIYOR

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye'nin Fırat nehrinin doğusuna başlatacağı askeri harekat karşısında sivil alanları kalkan yapmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesinde, merkez ve çevre köylerdeki silahlı noktalarda bulunan teröristler, yer değiştirerek ve siviller gibi giyinerek evlere yerleşmeye başladı.

Teröristlerin bir bölümü de sivil kıyafetlerle motorlu devriyeler yapıyor.

İlçedeki yaşlı ve kadın nüfusun bir bölümü evlerinden ayrılmaya çalışırken teröristler gençlerin ilçeden ayrılmasına izin vermiyor.

Örgütün elebaşları, kendi ailelerini ise araçlarla Rakka ve Kamışlı'ya gönderiyor.

Öte yandan, ilçenin batısındaki Aynularab (Kobani), Rakka ve Deyrizor'dan çok sayıda askeri araç ve terörist, Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'a doğru yöneldi.