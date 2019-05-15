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Terör örgütü PKK/YPG’nin çirkin yüzü bir kez daha ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin azim ve kararlılıkla yürüttüğü başarılı harekâtlar neticesinde gizlendikleri deliklerden çıkamayan bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin çirkin yüzü, bölücü terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan A.C.’nin ifadelerinde bir kez daha ortaya çıktı.

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Bölücü hainler tarafından ailesinin tehdit edildiği ve kendisinin zorla Irak kuzeyindeki barınma alanlarına götürüldüğünü anlatan A.C.'nin bölücü terör örgütünün buradaki sözde eğitim faaliyetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler verdiği öğrenildi.

DİN DÜŞMANI YPG/PKK

Teslim olan teröristin ifadesinde, "Kürtlerin asıl dininin Zerdüştlük olduğu, Allah’ın olmadığı, dünyanın bir rastgeldi üzerine oluştuğu ve İslam inancının terk edilmesi gerektiği konularında kendilerine sözde eğitim adı altında baskı yapıldığını" söylediği güvenlik kaynaklarından öğrenildi. Tüm bu baskı ve zorlamalara rağmen inancından vazgeçmeyen teröristlerin aşağılandığını ifade eden A.C., dini değerler ve ibadetlerle alay edildiğini, bu davranışlara karşı çıkanların ajan muamelesi gördüğünü, bölücü terör örgütünün Ramazan ayında inancından vazgeçmeyenler üzerinde baskıyı daha da arttırdığını ifade etti. 

 

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