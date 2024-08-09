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Terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Mersin'de 4 zanlı terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, söz konusu terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddia edilen 9 zanlının kimliği tespit edildi.

Şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz, Toroslar ve Gülnar ilçelerindeki ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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