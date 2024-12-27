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Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 5 gözaltı

İzmir ve Isparta'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yapanlara operasyon düzenlendi. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA27 Aralık 2024 Cuma 09:03 - Güncelleme:
Terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 5 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 şüphelinin DHKP/C, THKP/C, THKO ve TKP/ML terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, İzmir'de 4 adrese ve Isparta'da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

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