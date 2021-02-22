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Terör örgütü Suriye'de halka saldırdı: 2 ölü 7 yaralı

Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristlerden SMO askerlerine roketli saldırısında 2 kişi şehit oldu, 7 kişi yaralandı.

AA22 Şubat 2021 Pazartesi 20:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 20:22
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Şanlıurfa Valiliği, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıda, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinden 2'sinin şehit olduğunu 7'sinin ise yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesinde SMO'nun kontrol noktasına PKK/YPG terör unsurları tarafından ısı güdümlü roket atar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda SMO mensubu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimleri ve adli makamlar tarafından saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, hain saldırısı nedeniyle PKK/YPG'li teröristler lanetlenirken SMO'ya da geçmiş olsun temennisi iletildi.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temr bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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