Suriye ordusu tarafından terörden arındırılarak kontrol altına alınan Tabka'da, terör örgütü YPG tarafından inşa edilen geniş çaplı bir tünel ağı ortaya çıkarıldı. Şehir merkezinde yer alan bir hastanenin doğrudan altına yapılan bu tünel sisteminin, önceleri keşfedilen terör tünellerinden farklı olduğu belirtildi.

24 TV 'İNSANLIĞIN SIFIR NOKTASI'NDA

24 TV muhabiri Eren Coşkundilli ve Şef Kameraman Uğur Tüney, Tabka'da terör örgütü YPG'nin bir hastane içerisine inşa ettiği tüneli görüntüledi.

Hastanede keşfedilen terör tünellerine ilişkin bilgiler veren 24 TV muhabiri Eren Coşkundilli, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda Tabka'dayız. Bir hastanenin içerisine inşa edilmiş olan terör örgütü YPG'nin o tünellerindeyiz. İşte bu tünel aslında Tabka'da daha önce girdiğimiz hiçbir tünele benzemiyor. Çünkü tam olarak hastanenin altına inşa edilmiş durumda bir tünel olduğunu belirteyim.

Daha öncesinde pek çok tüneli göstermiştik. Ancak bu tünel diğerlerinden daha farklı. Bu tünelin oldukça fazla terör örgütüne ait lüks bir tünel olduğunu belirtebiliriz. Öte yandan yine kilisenin altındaki tünelde de görmüştük ki terör örgütü din fark etmeksizin bulduğu her noktayı kendi cephaneliğine çevirmişti.

Suriye askerleri hastanenin alt kısmından da yine bir tünel olduğunu, lüks tünellerin bir ucunun Fırat'a kadar ilerlediğini söylediler.

Terör örgütü YPG, bu hastanenin altını kendine karargah olarak belirlemiş. Cephaneliğe çevirmiş ve mayınlarla doldurmuş.

