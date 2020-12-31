Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'daki köylerde gösteri düzenleyenleri alıkoymaya devam ediyor

AA 31 Aralık 2020 Perşembe 14:02 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 14:07

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre, terör örgütü, Deyrizor'un doğu ve kuzey kırsallarında işgalinde tuttuğu Nemliye, Ebu Nitel, Basiratuz Zır, Şuheyl, Zeyban, Tayyane, Bağoz ve Süse gibi yerleşim birimlerinde örgüt karşıtı gösterilere katılanların evlerine baskınlar düzenliyor.

YPG/PKK'lı teröristler, son 2 haftadır asılsız bahaneleri ileri sürerek, aralarında yaşlı, çocuk ve hastaların da bulunduğu en az 55 sivili alıkoydu.

Örgüt, alıkoyduklarını Deyrizor kırsalında yer alan Ömer sahasındaki hapishaneye götürdü.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor'da terör örgütü YPG/PKK işgalinde yaşayan Araplar, bölge halkı arasında ayrımcılık yapılması, kötü yaşam koşulları ile bölgede giderek yaygınlaşan rüşvet ve yolsuzluğu protesto ediyor.

- Sivillerin malları da yağmalandı

Baskın yaptıkları bazı evleri ateşe veren YPG/PKK'lı teröristler para, altın ve cep telefonları gibi değerli eşyalara da el koydu.

Teröristler alıkoyduğu sivillerin serbest bırakılması için de ailelerinden yaklaşık 10 biner dolar fidye talep ediyor.

Örgüt, kasım ve aralık ayının ilk haftasındaki dönemde de en az 50 Deyrizorluyu alıkoymuştu.

YPG/PKK'lı teröristlerin, ağustos ayından bu yana süren gösterilere ateşli silahlarla saldırması sonucu 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı verilerine göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından alıkonulan 4 bine yakın kişinin akıbeti belirsizliğini koruyor.;;;;;;;

Çoğunluğu Araplardan oluşan Deyrizor'un Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümü 2016 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında bulunuyor.