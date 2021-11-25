Terör örgütü YPG/PKK, Hol Kampı'ndan 70 kişiyi daha serbest bıraktı

AA 25 Kasım 2021 Perşembe 16:34 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:34

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, dün Hol Kampı'ndan Suriye uyruklu 70 kişiden oluşan 19 ailenin çıkışına izin verdi.

Fırat'ın doğusundaki aşiret liderlerinin kampta tutulanların siviller olduğuna garanti vermesi üzerine serbest bırakılan 19 aile, Haseke ili ve kırsalındaki yerleşimlere götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, 15 Eylül'de çoğu kadın ve çocuk toplam 324 Suriye uyrukluyu ve 29 Eylül'de de 115 Iraklı aileyi Hol Kampı'ndan Irak hükümeti yetkililerine teslim etmişti.

- Hol Kampı

YPG/PKK, Hol beldesinde Nisan 2017'de kurduğu kampta Deyrizor'da terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

Kampta, örgütün alıkoyduğu siviller insanlık dışı şartlarda barındırılıyor.

Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütleri sık sık Hol Kampı'ndaki insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulunuyor ve DEAŞ militanlarının tutulduğu merkezlere erişim talep ediyor.

BM'ye göre, 10 bin kişi kapasiteli Hol Kampı'nda bunun 7-8 katı kişi tutulurken bunların çoğunluğunu kadın ve çocuk oluşturuyor.

Hol Kampı'nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor.