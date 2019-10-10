Terör örgütü YPG/PKK sınırdaki Türk gazetecilere keskin nişancılarla ateş açtı! Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatını takip etmek için sınır hattında yayın yapan Türk gazetecilere terör örgütü YPG/PKK tarafından keskin nişancılar tarafından ateş açıldı.