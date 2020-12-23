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Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de yüzlerce genci zorla silah altına aldı

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgedeki insanlara zulmetmeyi sürdürüyor. Teröristler Suriye'nin Haseke ili genelinde, son 2 haftada yüzlerce genci alıkoyarak zorla silah altına aldı.

AA23 Aralık 2020 Çarşamba 15:35 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 15:39
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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Haseke ilinde gençleri zorla silah altına almaya hız verdi.

Daha önce de benzer uygulamalar yapan teröristler, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde, son 2 haftada evlere yaptıkları baskınlarda ve kontrol noktalarında yaşları 18 ve üstü yüzlerce erkeği alıkoydu.

Teröristler, alıkoydukları gençleri, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de sözde eğitim kamplarına götürüyor.

YPG/PKK'nın gençleri zorla silah altına alma çabasının, Suriye Milli Ordusu askerlerinin, M4 karayolu üzerindeki Ayn İsa beldesinden Barış Pınarı Harekatı bölgesine son dönemde taciz ve sızma girişimlerinde bulunan YPG/PKK'lı teröristleri hedef almasına denk gelmesi dikkati çekti.

YPG/PKK'lı teröristler, temmuz ayının ilk haftasında da Haseke'de 18-35 yaşlarındaki yaklaşık 400 genci alıkoyarak, silah zoruyla saflarına katmıştı.

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