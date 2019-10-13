Teröristler yine sivilleri hedef aldı!

Terör örgütü YPG/PKK Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırdı: 1 yaralı Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.