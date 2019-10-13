24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Terör örgütü YPG/PKK Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırdı: 1 yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç ve Akçakale'deki sivillere yönelik havan mermili saldırısında bir kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden Suruç ilçesindeki sivillerin bulunduğu 3 eve havanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda yaralanan bir kişi Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Evlerde de hasar meydana geldi.

Terör örgütü tarafından Akçakale ilçesine yönelik de havanlı saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin bulunduğu bir binaya isabet eden havan nedeniyle yaralanan olmazken, patlama nedeniyle panik yaşayan 2 kişi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Saldırıda binada büyük hasar meydana geldi.

PKK yandaşları Türklere saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristler yine sivilleri hedef aldı!

Teröristler yine sivilleri hedef aldı!

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı

ABD birlikleri yeniden Kamışlı’da devriyeye çıktı

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Başkan Erdoğan, Johnson ile telefonla görüştü

Türkiye’deki yatırım ortamına tam not

Türkiye’deki yatırım ortamına tam not

Kebapta domuz, kavurmada at eti

Kebapta domuz, kavurmada at eti

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Asya’dan Türkiye’ye yatırım iki katına çıktı

Asya’dan Türkiye’ye yatırım iki katına çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Şifa kaynağı! Faydası saymakla bitmiyor

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA