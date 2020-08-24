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Terör örgütü YPG/PKK'lı 2 terörist İzmir'de tutuklandı

İzmir'de terör örgütü YPG üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AA24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:49 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 18:49
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İzmir'de terör örgütü YPG/PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, terör örgütü YPG mensubu 2 şüphelinin Menderes ilçesinde mevsimlik tarım işçileri arasında faaliyet gösterdiğini tespit etti.

Ekipler, Suriye uyruklu H.A.H. ile M.N.E.H'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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