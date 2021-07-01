İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2021 Perşembe / 21 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7101
  • EURO
    10,3491
  • ALTIN
    495.351
  • BIST100
    1356.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi
Güncel

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi engellendi

Terör örgütü YPG/PKK'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişimi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince püskürtüldü.

AA1 Temmuz 2021 Perşembe 00:44 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 00:44
ABONE OL

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Abyad ilçe merkezinin batı kırsalında Barış Pınarı Harekatı alanı dışındaki Merdüd, Alve ve Hefiyye Salem köyleri üzerinden SMO askerlerinin bulunduğu cephe hattının yakınındaki Hırbet Faras köyüne sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine SMO askerleri ile teröristler arasında çatışma yaşandı.

Şiddetli çatışmaların çıktığı bölgede, SMO askerleri terör örgütünün sızma girişimlerini engelledi.

Tel Abayd ilçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Ekim 2019'da düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan arındırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.