Terör örgütü YPG/PKK'nın Ceylanpınar'a saldırısında çocuklar yaralandı Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerden ateşlenen uçaksavar mermileri, Ceylanpınar ilçesindeki evlerinde oynayan iki kardeşin yaralanmasına neden oldu.