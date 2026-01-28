DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu videonun Suriye'de kayda alınmadığı net şekilde ifade edildi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar dezenformasyon içermektedir.
Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir.
Kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi önem arz etmektedir.