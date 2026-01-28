İSTANBUL 14°C / 11°C
Güncel

Terör örgütü YPG'yi aklama kurgusu tutmadı: Görüntülerin menşei deşifre oldu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada terör örgütü YPG'yi aklama çabalarını ifşa etti. DMM, Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gören insansız hava aracının yön değiştirdiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamada, görüntülerin YPG'li teröristleri aklamaya yönelik bir kurgu olduğu vurgulandı. DMM, söz konusu görüntülere dair gerçeği açıkladı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 19:37 - Güncelleme:
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu videonun Suriye'de kayda alınmadığı net şekilde ifade edildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Suriye'de YPG'li teröristlerin kucağında çocuk bulunan bir kişiyi gördükten sonra insansız hava aracının rotasını değiştirdiği yönündeki paylaşımlar dezenformasyon içermektedir.

Söz konusu paylaşımlardaki görüntüler Suriye'de değil Rusya-Ukrayna Savaşı esnasında kayda alınmıştır. Görüntülerin YPG'li teröristlerle ilişkilendirilmesi, terör unsurlarını masum göstermeye yönelik bir manipülasyon faaliyetidir.

Kamuoyunun bu tür içeriklere itibar etmemesi önem arz etmektedir.

  • dezenformasyonla mücadele merkezi
  • suriye

