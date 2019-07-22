Terör örgütünde büyük panik! Mehmetçik ‘vur’ emrini bekliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtları ile büyük hezimete uğrayan terör örgütü PKK/YPG'yi, Mehmetçiğin Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hazırlıklarında son noktaya gelmesiyle panik ve korku sardı. 57 gün süren Zeytin Dalı Harekâtı'nda toplamda 4 bin 585 teröristi etkisiz hale getirilen PKK/YPG teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapacağı olası Fırat'ın doğusu harekâtında çaresiz kaldıkları hava harekâtında kurtulabilme umuduyla işgali altındaki Ayn İsa, Haseke, Tel Abyad ve Ayn el-Arap gibi elinde bulunduğu bölgelere siperler ve birkaç farklı noktadan çıkışı bulunan tüneller kazdığı belirlendi.

Askeri yetkililerden edinilen bilgiye göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekâtı ile Kandil'e ilerleyen Mehmetçik, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'yi Fıratın doğusundan temizlemek için Ankara'dan gelecek emri bekliyor.

(Sabah)