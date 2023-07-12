Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/5jwJa7nTWW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2023