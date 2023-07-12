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Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 19:24 - Güncelleme:
Terör örgütünde çözülme sürüyor: 1 terörist daha teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.

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