AA 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:07 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 18:18

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar neticesinde Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 örgüt mensubu, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 122'ye yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde gelecek günlerde de teslim olmaların artarak devam edeceği bildirildi.

MİT'ten terör örgütü PKK'ya operasyon

Alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü istihbari faaliyetler neticesinde bugün öğleden sonra Gabar kırsalında terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristi etkisiz hale getirdi.