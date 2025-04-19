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Terör örgütünde çözülme sürüyor! MİT ve jandarma sınır ötesinde teslim aldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Jandarma ortak bir çalışma ile sınır ötesinde önemli bir operasyona daha imza attı. MİT ve Jandarma Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütünün sözde sabotajcısı olarak faaliyet gösteren bir teröristi ikna ederek teslim aldı.

TRT Haber19 Nisan 2025 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Terör örgütünde çözülme sürüyor! MİT ve jandarma sınır ötesinde teslim aldı
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, MİT'in saha elemanlarıyla Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyona imza attı. Terör örgütü PKK/YPG içerisinde yıllarca sabotaj faaliyeti içinde olan örgüt için sözde önemli bir isim ikna edilerek teslim alındı.

SABOTAJCI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Türkiye'den örgüte katılarak Suriye'ye gönderilen teröristin, ağır silah eğitimi verilerek Suriye'deki çeşitli bölgelerde görevlendirildiği, örgütün sözde sabotajcılarından olduğu öğrenildi.

TERÖRİST DRON KULLANICISI ÇIKTI

Teröristin ⁠Suriye'de harekat alanında bulunan Türk askerine yönelik havadan saldırı gerçekleştirmek amacıyla kamikaze dron kullanıcısı olduğu da tespit edildi.

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