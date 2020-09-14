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Terör örgütünden Afrin'de alçak saldırı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolünde bulunan Afrin'de bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

AA14 Eylül 2020 Pazartesi 19:10 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 19:46
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Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde, bir kamyonete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 3 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını belirtti.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği ayrılmaları gereken Tel Rıfat ilçesinden sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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