Terör örgütünden kaçan PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısında teslim oldu Terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan bir terörist Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.