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Terör örgütünden kaçarak teslim olan terörist Batman'da ailesiyle buluşturuldu

Batman'da ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan bir terörist, ailesiyle bir araya getirildi.

AA30 Kasım 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 15:05
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla Batman Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aileleriyle birlikte ikna çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışma sonucunda 2017'de Batman'dan terör örgütüne katılan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu kapsamında aranma kaydı bulunan erkek örgüt mensubu İ.I, 27 Kasım'da Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yaparak Şırnak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim oldu.

Şırnak'tan Batman'a getirilen İ.I'nın İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşması sağlandı.

İ.I'nın babası buluşmada, İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Türkiye'nin çamuruna, taşına, toprağına kurban olurum." dedi.

Terörist İ.I. yapılan ilk görüşmede, 16 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak dağa götürüldüğünü, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın bağdaşmadığını aktardı.

Örgütten kaçmaya çalıştığı için aylarca tutuklu kaldığını ve aç bırakıldığını ifade eden İ.I, örgütten kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubunun bulunduğunu belirtti.

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