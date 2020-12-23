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Terör örgütü PKK eriyor! Örgüt mensupları Türkiye'ye sığındı

Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 7 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu

23 Aralık 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:42
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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 7 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 241’e yükseldi.

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