Terör örgütüne ağır darbe! MSB rakamlarla duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlıkta gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Tuğamiral Zeki Aktürk, başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz mücadele edildiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada etkisiz hale getirilen 56 terörist ile birlikte bu yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 32'ye ulaşmıştır. Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 1 Aralık'ta icra edilen hava harekatlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedef başarıyla imha edilmiştir" diye konuştu.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldığını belirten Tuğamiral Aktürk, hedeflerdeki etki kıymetlendirmesinin devam ettiğini söyledi.

"YILBAŞINDAN BU YANA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 119'A ULAŞMIŞTIR"

Tuğamiral Aktürk, "Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 6 PKK'lı terörist Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Böylelikle yılbaşından bu yana teslim olan terörist sayısı 119'a ulaşmıştır. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır" dedi.

Suriye'de harekât alanlarında oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de devam ettiğini belirten Aktürk, "Yıl içerisinde birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 467 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek, 27'si son bir haftada olmak üzere bin 435 terörist etkisiz hale getirilmiştir" şeklinde konuştu.

Tuğamiral Aktürk ayrıca son bir haftada sınırlardan yaşa dışı yollarla geçmeye çalışan 212 şahsın yakalandığını bildirdi. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ ve 1'inin PKK üyesi olduğunun belirlendiğini, 2 bin 367 şahsın sınırı geçemeden engellendiğini aktaran Aktürk, "Yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 889'a yükselmiştir. Bu şahıslardan 407'si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 583 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 196 bin 524 olmuştur" açıklamasında bulundu.

MSB'DEN STOK GÖRSELLERE KARŞI UYARI

Sınırlara ilişkin konuşan Aktürk, "Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yine farklı ülke ve zamanlarda çekilmiş insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren stok görsellerle asılsız iddialar ortaya atılmaktadır" diye konuştu.

BAKAN GÜLER YUNANİSTAN'DA

Aktürk ayrıca, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Türkiye ile Yunanistan arasında 5'incisi düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat ettiğini aktardı.

SAVUNMA SANAYİİ ÜRÜNLERİ HAKKINDAKİ BİLGİLERİN KONTROLSÜZ ŞEKİLDE PAYLAŞILMAMASI VURGUSU

Savunma sanayiinde üretilen ürünlerin ve bilgilerinin kamuoyuyla kontrolsüz bir şekilde paylaşılmaması gerektiğine de vurgu yapan Aktürk, "Kardeş, dost ve müttefiklerimiz için de önem taşıyan; bölgesel ve küresel istikrara katkı sağlayan savunma sanayii ürünlerimiz konusunda üretici, kullanıcı, basın, tüm taraflar, her yönüyle büyük hassasiyet göstermeli, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek durumlardan kaçınılmalıdır. Özellikle bu konuda yapılan haberlerde sizlerden gerekli hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz" diye konuştu.

MSB KAYNAKLARI: SINIR GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI MAKSADIYLA HUDUTLARIMIZ YOĞUN VE KADEMELİ EMNİYET SİSTEMLERİ İLE KORUNMAKTADIR

MSB kaynakları gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke Savunma Bakanları'nın imzaladığı Askeri Çerçeve Anlaşması'nın ne gibi detaylar içerdiğine ilişkin sorusu üzerine, Milli Savunma Bakanlığı kaynakları; Türkiye ve Katar arasında 2007 yılında imzalanan ve yürürlükte olan Askeri Çerçeve Anlaşması'nın güncellendiğini belirtti.

YUNANİSTAN İLE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretini hatırlatan ve geçen ay Ankara'da gerçekleştirilen Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı sonrası askeri anlamda ne tür mesafeler alındığını soran basın mensupları ile şu bilgileri paylaştı:

"Güven Artırıcı Önlemler dediğimiz toplantılar, iki ülke arasındaki pozitif atmosferi destekleyen faaliyetlerdir. Bunlar; karşılıklı ziyaretler, karşılıklı spor faaliyetleri karşılıklı liman ziyaretleri gibi olumlu havayı destekleyen hususlardan oluşmaktadır. Son yapılan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nda Güven Artırıcı Önlemlerin uygulanmasını kolaylaştırmak için bir İletişim Noktası Mekanizması kurulması kararlaştırıldı. Bir sonraki toplantı da Yunanistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Daha önce açıklanan 29 maddelik Güven Arttırıcı önlemlerin bir kısmı üzerinde görüşmeler yapıldı, ilerlemeler sağlandı. Pozitif atmosferi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam ediliyor. Her iki taraf da olumlu atmosferin bozulmaması için elinden gelen gayreti gösteriyor"

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GERÇEK DIŞI HUDUT İHLALİ GÖRÜNTÜLERİ

İnsan kaçakçıları tarafından sosyal medyada paylaşımlar yapıldığını hatırlatan basın mensuplarına Bakanlık kaynakları şunları söyledi:

"Sınır güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılığın engellenmesi maksadıyla hudutlarımız yoğun ve kademeli emniyet sistemleri ile korunmaktadır. Hudut birliklerimiz imkan ve kabiliyetlerini sürekli geliştirmektedir. Dünyadaki emsalleri arasında en iyilerden olan hudut güvenlik sistemimiz, bir çok ülke tarafından da yerinde görülmek suretiyle örnek alınmaktadır. Buna rağmen başka ülke hudutlarında çekilen, eski tarihli stok görüntüler sosyal medya platformlarından servis edilerek bilinçli dezenformasyon yapılmaya çalışılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın; hudutlarımızı namus bilen Mehmetçik, büyük bir özveriyle ve başarıyla görevini yapmaktadır."