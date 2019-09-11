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Terör örgütüne ağır darbe: Sızamadılar

Görese Dağı’na sızmaya çalışan 2 terörist ile terör örgütünün sözde Mardin Eyaleti Savur bölge sorumlusu Azad kod adlı terörist öldürüldü. Operasyonlarda toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyarbakır'da, Lice kırsalındaki operasyonlardan başını kaldıramayan PKK'lı teröristler, kış üstlenmesi için Diyarbakır-Elazığ arasındaki Görese Dağına geçmeye karar verdi. Dağdaki askeri hareketliliği gözlemleyip, kış üslenmesi yapılıp yapılamayacağına dair keşif yaptıktan sonra geri dönerek gruba bilgi vermek isteyen 2 terörist de, Lice kırsalından Görese Dağına geçti.
 
ATAK'LAR VURDU
Durumu haber alan Elazığ ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, düzenledikleri hava destekli operasyonda 2 teröristi silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirdi. Bölgedeki operasyon terörist sızmalarına karşı genişletildi.
 
Görese Dağı çevresinde ve eteklerindeki Yamaç, Ulaş, Ziyaret, Kurşunlu, Kayaş, Kırkpınar, Yokuşlu bölgeleri ile Siyaboni, Diz tepe, Pizerağa tepesi ve Batık dere bölgelerinde Atak helikopterlerinin de desteğiyle başlatılan harekâtta karadan Roketler adlı JÖH timleri araziyi didik didik tarıyor. Göresi dağı, bu yılın Mayıs ayı itibariyle teröristlerden tamamen temizlenmiş, ardından da teröristlerin barınma ve üslenme alanı olarak kullandığı 11 farklı noktaya keşif, dinleme ve gözetleme için olası saldırı girişimlerine karşı yüksek güvenlikli kalıcı üs bölgeleri kurulmuştu.
'BÖLGE SORUMLUSU'
Mardin'in Ömerli İlçesi kırsalında Özel Harekât Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit edildiği operasyondan sonra bölgede başlatılan ve Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin öldürüldüğü operasyon, Savur ve Artuklu İlçeleri kırsalına kaydırıldı. Operasyonda sözde Mardin Eyaleti Savur bölge sorumlusu Azad kod adlı terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
 
Bölgede operasyonlar kesintisiz sürüyor.
 
KANDİL'E HAVA HAREKATI
Diğer taraftan Irak'ın kuzeyinde örgütün Metina bölgesindeki kamplarına düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
 
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesi Aşağıbeşparmak Mahallesi kırsalında PKK'lı 2 teröristin bulunduğu duyumunun alınması üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda teröristlerden biri ölü, diğeri silah ve teçhizatıyla sağ olarak ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli de gözaltına alındı. Devam eden operasyonda teristlerce kullanıldığı tespit edilen 3 sığınak bulundu. Sığınaklarda 4 el bombası, 10 M16 şarjörü, kamuflajlı tulum, 2 sırt çantası, 2 şemsiye, 2 kürek ele geçirildi.
 
SINIRDA YAKALANDILAR
Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında ise jandarma ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda ortaya çıkarılan 3 sığınak ve bu sığınaklarda bulunan yaşam malzemeleri imha edildi. Van'ın Çatak ilçesinde 1 terörist teslim olurken, Edirne'nin Enez ilçesinde de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 PKK'lı tutuklandı.
 
 
(Sabah)
 

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