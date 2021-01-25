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Güncel

Terör örgütüne ait silah ve mühimmat imha edildi

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat bulundu. Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı, havan mühimmatları olay yerinde imha edildi.

AA25 Ocak 2021 Pazartesi 16:33 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 16:33
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İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim 2020'de icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen "Doktor Amara" kod isimli terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde çıkan krokinin kıymetlendirilmesi üzerine merkez Bağlar ilçesinin Yeşildallı Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şehir merkezinde yapılacak olan saldırılarda kullanılmak üzere kırsal alandan aktarılan 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 115 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği arazide jelikan bidon içerisinde gömülü oldukları noktada ele geçirildi.

Delil niteliği olan silah ve mühimmat incelenmek üzere muhafaza altına alındı, havan mühimmatları olay yerinde imha edildi.

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